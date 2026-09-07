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Los Granjeros crean su propia canción y Pimpinela Escarlata le roba TREMENDO BESO a Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP

¡Ya hay canción en La Granja VIP! Julio Camejo tomó la batuta y creó junto con los Granjeros una pegajosa canción que ya puso a bailar a todos.

Mientras los Granjeros creaban sonidos y la letra de la canción de La Granja VIP, todo se volvió un momento único de disfrutar del sabor y del baile, pero Pimpinela Escarlata sorprendió a todos al robarle un beso a Kevyn Contreras “Bicolor”.

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