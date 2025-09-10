Lo que no viste en Exatlón: ¿quién es Ian Juárez, el hermano gemelo de “La Bestia”?

Aunque David Juárez, mejor conocido como “La Bestia”, ha brillado como uno de los atletas más recordados de Exatlón México, pocos saben que su historia comenzó acompañado de su hermano gemelo, Ian Juárez. Juntos se ganaron el apodo de “Los Gemelos Fantásticos” al ingresar como dupla a la competencia, pero el destino los llevó por caminos muy distintos, tanto dentro como fuera del reality.

¿Quién es Ian Juárez y por qué dejó la televisión?

Ian Juárez es originario de Yucatán y, al igual que su hermano David, fue gimnasta de alto rendimiento. Sin embargo, su paso por Exatlón México fue breve pues fue el quinto eliminado de la tercera temporada a sus 20 años. A diferencia de David, quien ha regresado en ediciones posteriores, Ian decidió retirarse del mundo deportivo y alejarse de las cámaras.

Tras dejar el reality, encontró su vocación en el ámbito financiero. Hoy se desempeña como asesor en inversiones y comparte contenido sobre educación financiera en redes sociales. Pero eso no es todo: Ian también es empresario y administra dos cafeterías en Mérida, donde a veces incluso atiende personalmente.

¿A qué se dedica actualmente el gemelo de “La Bestia”?

Lejos de las pistas de obstáculos, Ian mantiene una vida centrada en los negocios, las finanzas y su pasión por el café. Según él mismo compartió, es fanático del espresso, al punto de tomar hasta ocho al día. Esta afición lo motivó a emprender y abrir sus propias cafeterías, las cuales han ganado popularidad en Yucatán. Además, es un amante de los deportes extremos como el paracaidismo y la escalada, y en sus ratos libres disfruta tocar el piano.

¿Qué diferencia a Ian de David Juárez?

Aunque físicamente son casi idénticos, sus caminos no pudieron ser más distintos. David continuó en la gimnasia y se consolidó como figura clave de Exatlón México con el apodo “La Bestia”, mientras que Ian apostó por una vida más privada y enfocada en los negocios. Aun así, mantienen un fuerte lazo fraternal y una historia compartida que comenzó en los circuitos del reality.

¿Cuándo participaron los Gemelos Fantásticos en Exatlón México?

Ian y David Juárez participaron juntos en la tercera temporada de Exatlón México en 2019. Ingresaron como parte del equipo rojo, pero el alto nivel de exigencia física y emocional los afectó desde las primeras semanas. Ian fue eliminado en la quinta semana de competencia, mientras que David también quedó fuera poco después. Solo uno volvería en futuras ediciones.