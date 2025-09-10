El esposo de la mujer del video viral de Coldplay hace confesión que cambia todo

El escándalo de la “kiss cam” durante un concierto de Coldplay sigue dando de qué hablar. Ahora, Andrew Cabot, ex esposo de Kristin Cabot, rompió el silencio y aclaró lo ocurrido en torno al episodio que se volvió viral en redes sociales y que incluso provocó renuncias en la empresa Astronomer.

Un portavoz de Cabot aseguró a una revista estadounidense, que él y Kristin ya estaban separados semanas antes del concierto en julio, cuando la cámara los captó junto a Andy Byron, ex CEO de Astronomer. Además, explicó que el divorcio ya estaba en marcha y que la intención de Andrew es poner fin a la especulación mediática y preservar la privacidad de su familia.

¿Qué dijo el ex esposo de Kristin Cabot?

“Ahora que la solicitud de divorcio es pública, Andrew espera que esto proporcione un cierre respetuoso y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado”, señaló su representante, dejando claro que no habrá más declaraciones por parte de él.

Sin embargo, no todos comparten esa versión. Julia Cabot, primera esposa de Andrew, declaró a otro medio americano que su ex marido “no es una buena persona” y que tras el escándalo recibió mensajes de conocidos diciéndole que todo era “karma”. Además, aseguró que Andrew “solo se preocupa por el dinero” y que probablemente el escándalo lo hizo sentir avergonzado, pero no herido.

El video viral que desató la polémica

El momento se registró durante la gira Music of the Spheres, cuando la “kiss cam” enfocó a Kristin Cabot y Andy Byron. Ambos reaccionaron con incomodidad: ella giró bruscamente y él se escondió, lo que provocó la broma de Chris Martin, vocalista de la banda.

El episodio terminó con fuertes consecuencias: Kristin y Byron renunciaron a sus puestos en Astronomer, y la compañía incluso recurrió a Gwyneth Paltrow en un video humorístico para suavizar la crisis de reputación.