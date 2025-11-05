Joven pide ver todo One Piece para tener relación con ella: VIDEO

El matrimonio y el concepto tradicional del mismo es algo que las juventudes no han aceptado del todo o al menos le han criticado. Sin embargo, mientras algunos piden que haya dinero, comprensión, buen trato y demás cuestiones… esta joven influencer pide como requisito primordial que su pareja haya visto todo el anime de One Piece. Ella es Oxillery y esta es la historia de esta particular declaración.

Dulce, una influencer afectada por operaciones estéticas, platica su experiencia [VIDEO] Dulce Arely es una influencer que fue afectada por las operaciones estéticas, ella le platica a Laura Bozzo sobre su experiencia. Pon mucha atención.

Te puede interesar - ¿Por qué fue tan mediático el final de matrimonio de Ari y Juan Guarnizo?

Te puede interesar - ¿Quién es la influencer que le pidió matrimonio a Danna?

¿Quién es Oxillery y por qué pide que sus novios vean todo One Piece?

El mundo digital tiene tantos personajes tan particulares, que cada día se encuentran nuevas e interesantes historias. En este caso, Oxillery es una experta cosplay que vive de la creación de contenido en el ámbito geek. Ante eso, estuvo recientemente en una entrevista y se le cuestionó acerca de su anime favorito.

Entre el cuestionamiento se introdujo el tema del matrimonio. Y ella sin dudarlo indicó que como primer punto, One Piece no es un anime tan largo. En segundo término indicó que todas sus parejas habían visto todo el anime y como tercer aspecto indicó que si el matrimonio es para siempre… ver este producto animado no es ni la mínima parte de alguien con quien compartirás tu vida mucho tiempo.

Es decir, con algo de humor manifestó la importancia que tiene la historia de Luffy y su tripulación para ella. Si su padre y ella están al margen desde el 2014, porque el amor de su vida no debería estarlo.

¿Cuántos capítulos tiene One Piece hasta el momento?

Aunque no seas experto en la materia, es conocido que el anime de este personaje cuenta con alrededor de 1140 episodios tras emitir contenido desde el 20 de octubre de 1999 de manera ininterrumpida. Por ello, muchos critican que es demasiado por ver. Sin embargo, para los apasionados no hay ningún límite. Y es que este fragmento de la entrevista recién lo compartió la influencer en su Instagram, aunque esto ocurrió hace 8 meses cuando fue a una dinámica de citas a ciegas en el canal de David Alvareeezy.