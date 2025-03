Desde Bluey, hasta Homero Simpson en La Mole 2025

La Mole 2025 no solo es un evento para conectar con tu lado más geek, sino que también es un portal hacia un universo de fantasía que te permite conocer a esos actores de doblaje que han marcado nuestra vida con sus icónicas voces en animes, series y películas que hemos visto una y otra vez. Este año, La Mole trae a algunos de los rostros más queridos del doblaje, ofreciendo una experiencia inolvidable para los fans de todas las edades.

¿Qué artistas del doblaje se hicieron presentes en La Mole 2025?

Desde las dulces aventuras de Bluey, la caricatura favorita de los más pequeños en Kids Siete, hasta las épicas voces de personajes tan emblemáticos como Luffy de One Piece o el entrañable Homero Simpson, el evento reúne a esos artistas cuya labor trasciende la pantalla. ¡Y qué decir de AG3, el robot rebelde de No soy un Robot! Estos actores no solo nos transportan a mundos de fantasía, sino que logran que cada emoción de los personajes cobre vida a través de sus voces.

¿Qué es el doblaje?

El doblaje, en su esencia, es un arte que ha sido fundamental para que muchas de nuestras series y animes favoritos lleguen al público latinoamericano con el toque especial que los hace únicos. Esas voces que nos acompañan desde pequeños son una parte esencial de nuestra cultura geek. Es gracias a los actores de doblaje que podemos disfrutar de las historias sin perder la esencia de los personajes, adaptándolas a nuestra lengua y contexto, manteniendo viva la magia que nos engancha en la pantalla.

En La Mole 2025, los fans tienen la oportunidad de acercarse a estos íconos del doblaje, conocerlos en persona y, tal vez, escuchar de nuevo esas líneas que tanto amamos, pero esta vez de una manera más personal. La magia del doblaje va más allá de las palabras: es un puente entre las emociones y el público, y La Mole lo celebra como nunca antes. Sin duda, este es un evento que todo fan geek y otaku no puede perderse.