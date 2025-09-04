¿Listos para “Corridos Metafísicos”? ‘La Chicuela’ entrevistó a ‘El Fantasma’, quien contó detalles de su nuevo material
La Chicuela’ le sacó toda la información a ‘El Fantasma sobre “La Lotería” y “Corridos Metafísicos”. ¡Ojo a la colaboración que se está ‘cocinando’!
TV Azteca
Nos pusimos los sombreros con ‘La Chicuela’, quien entrevistó a ‘El Fantasma’ para conocer todos los detalles de “La Lotería” y “Corridos Metafísicos”. ¡Ya se prepara una colaboración épica con un tremendo músico sinaloense!
Galerías y Notas Azteca UNO