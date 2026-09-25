Kevyn “Bicolor” Contreras toma la primera decisión, deja a Julio Camejo en la Tabla de los Nominados en La Granja VIP
¡Cumple su palabra! Kevyn “Bicolor” Contreras selecciona a Julio Camejo para no salvarlo de la Tabla de Nominados. Esto fue lo que paso en La Granja VIP
Se abre al detallar que entiende por lo que está pasando con Julio Camejo tras su terrible error que lo llevo a la Tabla de los Nominados, mientras que Julio Camejo asegura que él está dispuesto a aceptar las consecuencias de su error y enfrentarse a la decisión del público de La Granja VIP.