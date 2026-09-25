Multas que afectaron; revive cuáles fueron los errores que perjudicaron el presupuesto en La Granja VIP
¡Un golpe fuerte en la economía! Los Granjeros presencian como su presupuesto baja por las multas, haciendo que la cantidad baje en La Granja VIP
Aunque aun mantienen un buen presupuesto, los Granjero perdieron más de 10 mil pesos en multas de La Granja VIP, por lo que el Capataz deberá de tener cuidado con lo que gasta para que pueda hacer sus compras de la semana. Todos quedaron asombrados al ver las situaciones que les perjudicaron