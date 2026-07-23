“Me quiero tatuar Las Guapas del Barrio": Jazmín confiesa lo que hará saliendo de MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera está planeando hacerse un tatuaje para recordar por siempre la amistad que nació en MasterChef 24/7.
La amistad dentro de MasterChef 24/7 dejará una huella imborrable en Jazmín, Flor y Camila. Debido a la amistad que nació en el reality, Jazmín confesó que al salir se harán un tatuaje en honor a Las Guapas del Barrio. Además, le envió un mensaje a Camila para recordarle la promesa de tatuarse juntas, asegurando que las tres han sido la verdadera esencia del grupo.