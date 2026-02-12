inklusion logo Sitio accesible
La mejor pancita michoacana en Tláhuac solo en “Mi lindo zapo”

Pancita michoacana con gran sabor así como una amplia variedad de platillos para diferentes gustos

El Chef Rahmar nos lleva a conocer el lugar “Mi lindo zapo”, ubicado en Tláhuac, en donde venden la mejor pancita. El plato chico tiene un precio de $140 y el grande $165, ambos incluyen tortillas hechas a mano. El platillo puede llevar libro, cacarizo, callo y maciza. Sin embargo, el lugar cuenta con un menú variado ya que también ofrecen pambazos, arrachera, enchiladas y caldos de gallina.

