La mejor pancita michoacana en Tláhuac solo en “Mi lindo zapo”

El Chef Rahmar nos lleva a conocer el lugar “Mi lindo zapo”, ubicado en Tláhuac, en donde venden la mejor pancita. El plato chico tiene un precio de $140 y el grande $165, ambos incluyen tortillas hechas a mano. El platillo puede llevar libro, cacarizo, callo y maciza. Sin embargo, el lugar cuenta con un menú variado ya que también ofrecen pambazos, arrachera, enchiladas y caldos de gallina.