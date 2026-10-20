La Pura Sabrosura presenta: Elotes y esquites para calmar el antojo en Xochimilco
El antojo tiene parada en Xochimilco: elotes y esquites preparados para disfrutar hasta la última cucharada.
La Pura Sabrosura se hace presente en el mercado de Xochimilcocon elotes y esquites preparados al gusto, ideales para quienes buscan algo rico para llenar la panza y alegrar el corazón. También hay elotitos pequeños en bolsa por 70 pesos y elotes preparados con todo por 35 pesos. Una opción para hacerle frente al antojo.