Alejandra Carvajal reporta: Las palabras que dices a tus hijos pueden marcar su futuro.

Alejandra Carvajal aborda la importancia de la comunicación entre padres e hijos y cómo las palabras pueden influir en su desarrollo emocional. Por su parte, la experta Zulet Ramírez advierte que fomentar la humildad no significa minimizar a los niños, sino comprender el impacto de los mensajes que reciben durante su crianza y fortalecer su confianza.