Kchombie se une a la Marcha Zombie en CDMX

El terror y la diversión se apoderaron del Centro de la Ciudad de México durante la tradicional Marcha Zombie, un evento que cada año reúne a participantes caracterizados como muertos vivientes. En esta ocasión, Kchombie se sumó al recorrido con una misión particular: ayudar a mantener el orden mientras los asistentes disfrutaban de una jornada llena de disfraces, sustos y ambiente zombie.