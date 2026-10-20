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Pimpinela llega a Al Extremo y se enfrenta a Kchombie y habla sobre su paso por La Granja VIP

Pimpinela rompe el silencio sobre su salida de La Granja VIP, habla de Fer y opina sobre el liderazgo de Mono Osuna.

Tras su salida de La Granja VIP, Pimpinela visitó Al Extremo para explicar por qué nominó a Fer y compartir lo que aprendió de los animales durante su estancia. También señaló a Mono Osuna como el peor capataz, pese a reconocer que le cae bien. La visita incluyó un combate a tres caídas entre Pimpinela y Kchombie.

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