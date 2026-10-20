Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Atropellamiento fatal en la colonia Arenal moviliza a paramédicos

Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un camión de la ruta Unia en la colonia Arenal. De acuerdo con los primeros reportes, una presunta mala maniobra del conductor habría provocado el incidente. Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento. Hasta el momento de la información, no se habían presentado familiares de la víctima.