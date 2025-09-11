Surge “Lord Berrinches” en la CDMX; ¿por qué lo apodaron así?

La plataforma TikTok siempre nos trae situaciones atípicas que han generado diversas reacciones entre los internautas. En esta oportunidad, un episodio que tuvo lugar el lunes pasado en la avenida Reforma, donde se vio implicada la línea 7 del Metrobús, en la Ciudad de México (CDMX). Allí, un hombre fue bautizado como “Lord Berrinches” ya que generó un verdadero caos.

Este nuevo lord que se ha unido al panteón de personajes virales en la CDMX protagonizó una escena digna de una película al hacer un berrinche y bloquear la avenida, causando una breve interrupción del tráfico.

¿Por qué la CDMX lo apodó “Lord Berrinches”?

Tal como se muestra en un video publicado por la usuaria de TikTok @denitzy_7, el hombre apodado “Lord Berrinches” logró una breve interrupción de la circulación sobre Reforma, una de las avenidas más transitadas de la capital mexicana, tras no poder alcanzar el Metrobús. Cuando la transitada línea 7 no pudo seguir su camino, uno de los pasajeros decidió grabar la situación.

El video fue subido luego a TikTok y se volvió viral. Y es que la actitud del hombre fue un tanto cómica y hasta tuvo que interferir un agente de la Policía para lograr que “Lord Berrinches” desistiera de su decisión y diera paso en la habilitación del tránsito nuevamente.

¿Cómo reaccionaron los internautas a lo hecho por “Lord Berrinche”?

El video de “Lord Berrinches” se volvió tendencia porque cientos de internautas respondieron a la situación y no dudaron en comentar qué les pareció la actitud del hombre. A muchos les causó gracia, pero a otros les provocó un poco de indignación y catalogaron al protagonista de esta historia como un “ridículo”.

Sin embargo, todos los comentarios coincidieron en que este ciudadano ya pasó a ser parte de la larga lista de los lords que hay en la Ciudad de México (CDMX). El hombre ahora es uno de los rostros más vistos en las redes sociales y el debate generado recién empieza.