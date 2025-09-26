¡Manola Díez nos visitó e hizo interesantes declaraciones rumbo a La Granja VIP!
La séptima granjera revelada, Manola Díez, nos contó cómo se lleva con otros granjeros hasta ahora revelados. ¡Checa todo lo que anticipó de La Granja VIP!
Entre otras cosas, Manola Díez dejó claro que está muy entusiasmada por participar en La Granja VIP y reveló cómo se lleva con otros granjeros como Alfredo Adame y Jawy. ¡Hasta nos contó cómo será la pijama que pretende llevar al reality! No te pierdas el gran estreno este 12 de octubre por Azteca UNO.
