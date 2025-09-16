¿Sufres con ‘la cruda’ por las fiestas patrias? ¡Rahmar tiene la solución!
Si terminaste como ‘cucaracha fumigada’ por andar ‘empinando el codo de más’, Rahmar tiene la mejor opción para curar ‘la cruda': una deliciosa pancita.
¿Qué tal te trata ‘la cruda’ después de fiestas patrias? Rahmar se lanzó a Tres Marías y encontró una deliciosa pancita, sopita de médula, hongos y todos los complementos que no pueden faltar. ¡Ojo al secreto del sabor garantizado por La pura sabrosura!
