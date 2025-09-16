inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¿Sufres con ‘la cruda’ por las fiestas patrias? ¡Rahmar tiene la solución!

Si terminaste como ‘cucaracha fumigada’ por andar ‘empinando el codo de más’, Rahmar tiene la mejor opción para curar ‘la cruda': una deliciosa pancita.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿Qué tal te trata ‘la cruda’ después de fiestas patrias? Rahmar se lanzó a Tres Marías y encontró una deliciosa pancita, sopita de médula, hongos y todos los complementos que no pueden faltar. ¡Ojo al secreto del sabor garantizado por La pura sabrosura!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×