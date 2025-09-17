Koke Guerrero, más allá de Exatlón México: los otros logros deportivos del “Hechicero del Aire” que pocos conocen

A lo largo de su participación en Exatlón México, Koke Guerrero se ha ganado un lugar especial entre los fanáticos del reality gracias a sus asombrosas acrobacias y su dominio corporal. Pero detrás del apodo de “Hechicero del Aire” hay una trayectoria deportiva que va mucho más allá de los circuitos del programa. Sus redes sociales revelan facetas poco conocidas que lo consolidan como un atleta integral.

¿Qué logros tiene Koke Guerrero fuera de Exatlón México?

Antes de brillar en televisión, Enrique “Koke” Guerrero ya era un competidor destacado en distintas disciplinas. En el mundo del porrismo y la gimnasia aeróbica acumuló títulos nacionales e internacionales, como el campeonato nacional individual y por equipos en Cop Brands 2019, y su participación en el Cheerleading Worlds 2018, donde logró posicionarse en el top 10 global.

Además de esos triunfos, Guerrero también alcanzó el primer lugar nacional en gimnasia aeróbica en la Copa Puma CDMX 2015 y fue campeón internacional por equipos en la UCC Colombia 2016. Estos logros, aunque menos visibles en medios masivos, lo colocan como un atleta de alto rendimiento desde hace años.

¿Cuál es la más reciente disciplina que entrena Koke Guerrero?

Recientemente, el “Hechicero del Aire” sorprendió a sus seguidores al explorar una nueva disciplina: el running. En sus redes sociales ha documentado su incursión en competencias como el Medio Maratón Serdí, donde completó sus primeros 21 kilómetros, y una carrera de 30 km en la Ciudad de México. Incluso celebró su récord personal en los 5 km, una distancia que describió como especialmente exigente debido a la intensidad requerida.

Estas experiencias muestran su capacidad de adaptación a diferentes contextos deportivos. Pasar de la gimnasia a carreras de fondo no es común, pero Koke lo ha hecho con disciplina y emoción, al destacar que ahora sus fines de semana giran en torno a entrenamientos y retos como corredor.

¿Quién es Koke Guerrero?

Koke Guerrero, cuyo nombre real es Enrique Guerrero, es un atleta mexicano originario de Culiacán, Sinaloa. Es una de las figuras más queridas de Exatlón México, donde ha cimentado su popularidad. Con una altura de 1.74 metros, Koke ha tenido un paso destacado en el reality show con múltiples participaciones que lo han posicionado como uno de los mejores de la historia.

Participó en la quinta temporada (Guardianes vs. Conquistadores), donde se coronó Campeón.

Regresó para la primera edición de Exatlón All Star (2022), donde volvió a conseguir el Campeonato.

En Exatlón All Star 2 (2023), Koke demostró su dominio llegando nuevamente a la final, donde se quedó con el Subcampeonato frente a Mati Álvarez.