El antes y después de Paulette Gallardo: así lucía antes de su paso por Exatlón México

Antes de conquistar al público con su fuerza y carisma en Exatlón México, Paulette Gallardo ya tenía una historia deportiva llena de carácter. Su transformación es notable, tanto física como en la evolución de su imagen pública. Fotos del pasado muestran una faceta completamente distinta, lejos de las intensas competencias en las playas dominicanas.

¿Cómo era Paulette Gallardo antes de volverse famosa?

Mucho antes de enfundarse el uniforme del equipo azul, Paulette Gallardo ya destacaba en el ámbito deportivo. Originaria de Tijuana, Baja California, se formó como futbolista profesional y brilló como portera del Club Tijuana Xoloitzcuintles en la Liga MX Femenil. Con disciplina y entrega, también ocupó cargos como entrenadora en equipos de México y Estados Unidos.

En algunas fotografías antiguas se le ve participar en concursos de belleza o sesiones públicas con traje de baño, muy alejadas de la imagen combativa que proyecta en Exatlón México. Estos momentos muestran otra etapa de su vida, donde exploraba distintas formas de expresión personal que combinaban deporte, estética y seguridad propia.

Además de su trayectoria como futbolista, Paulette también ha trabajado como entrenadora personal y comentarista de radio. Su formación multidisciplinaria le permitió desarrollar una visión integral del deporte, al liderar equipos desde la banca y motivar a nuevas generaciones de atletas.

Esta diversidad de experiencias refuerza su perfil como una figura pública sólida. Su evolución es integral: física, emocional y profesional, con lo que consolida una carrera que combina alto rendimiento, liderazgo y autenticidad.

¿Cómo pasó de ser la portera de los Xolos a Toro Miura de Exatlón?

Paulette Gallardo llevó su disciplina de futbolista a los circuitos de Exatlón México. Su apodo, “Toro Miura”, refleja su conexión con su signo zodiacal Tauro y su identificación con las características de los toros de lidia Miura: fuerza, nobleza y un carácter indomable. Este sobrenombre, acuñado por la producción y sus compañeros, bien honra su temperamento en la competencia y su trayectoria deportiva. Paulette debutó en la séptima temporada y regresó para la edición All Star, para demostrar que su entrega y compromiso la convirtieron en una leyenda aguerrida y en un símbolo de fuerza y autenticidad en el programa.