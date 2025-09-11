Melena de bebé se roba la atención en las redes sociales

Los usuarios de las redes sociales se encuentran revolucionados luego de que se comenzaran a difundir videos de un pequeño bebé oriundo de Oregón, Estados Unidos. El pequeño tiene 5 meses de edad y luce una abundante melena que lo ha convertido en viral, y en la envidia de muchos adultos.

Los bebés en las redes sociales causan el mismo efecto que los perros y los gatos. Es que su ternura ejerce la función de imán para la atención de los adultos y toca las fibras más íntimas de los sentimientos. Sin embargo, algunos casos atraen por ciertas particularidades.

¿Un bebé de gran melena?

El video en cuestión, o mejor dicho los videos, han sido publicados por Liliana Yáñez quien es la madre de Noah. El pequeño tiene 5 meses de edad y desde que nació comenzó a llamar la atención por la gran cantidad de cabello que exhibía su cabeza.

A medida que los meses pasaron, el cabello del pequeño fue creciendo a gran velocidad por lo que no solo ha sorprendido a sus padres sino que, según afirma Liliana Yáñez, se roba las miradas en cada reunión familiar a la que asisten y cuando salen de casa.

Una melena viral

En su cuenta de TikTok, @lilyyanezp, la madre de Noha publica diferentes videos en los que se puede apreciar el largo del cabello del niño. Además, aunque resulta un poco difícil de maniobrar, la mujer se las ingenia para que el bebé luzca diferentes peinados.

Los videos de Noha no dejan de sumar visualizaciones, likes y comentarios en los que los internautas admiran la abundante cabellera del bebé. Entre las reacciones se destacan mensajes de personas sorprendidas y otras envidiando la melena del pequeño. El humor no falta y estos son algunos de los comentarios destacados:

