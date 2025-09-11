La impactante historia de la perrita que sobrevivió a explosión de pipa en Iztapalapa

La explosión e incendio de pipa en Iztapalapa, dejó una gran cantidad de víctimas y mucha consternación en el pueblo mexicano. En el medio de toda esta tragedia, surge la historia de una perrita que logró sobrevivir.

La irresponsabilidad cobra dos vidas en Iztapalapa, Ciudad de México [VIDEO] Una mujer y un menor fallecieron tras ser atropellados en las calles de Iztapalapa, en la Ciudad de México. El trailero quiso fugarse, pero fue capturado.

Cereza, nombre de la perrita, estaba embarazada y en una especie de milagro, logró sobrevivir. Sin dudas esto es una caricia al alma entre tanto sufrimiento que se está viviendo.

¿Cómo sobrevivió a la explosión la perrita?

Las imágenes del vuelco de la pipa de gas y el posterior incendio pues han impresionado a todo el mundo. No solo las personas fueron alcanzadas por las llamas sino también los animales.

De esta manera es que comenzaron a preocupase por las redes sociales, por el estado de salud de las mascotas que estaban cerca del lugar. La magnitud del fuego fue tan amplia que muchos resultaron heridos.

Entre los lesionados, encontramos a Cereza, una perrita embarazada que resultó con graves quemaduras y fue encontrada corriendo desorientada en las inmediaciones del lugar. Afortunadamente fue rescatada.

Quienes están a cargo del caso de Cereza son “Huellitas, amor sin fronteras” y llevaron a la perrita rápidamente por atención. Ella logró sobrevivir al incendio y a la cesárea que le practicaron de carácter urgente por su estado de salud.

🐶🐕 Todas las vidas importan...



Una perrita embarazada fue afectada por la #explosión de la #pipa en el Puente de la #Concordia de #Iztapalapa. Tuvo quemaduras graves y se encuentra en estado crítico.



Sus cachorritos se encuentran a salvo, no se sabe si tenía dueños o era de… pic.twitter.com/G7vVXL5E0Y — Subrayado.mx (@SubrayadoM) September 11, 2025

Afortunadamente Cereza y sus cachorros salieron bien de la cirugía pero están graves. La perrita tuvo importantes quemaduras y sus bebés son prematuros por lo que requieren cuidados intensivos.

Tanto Cereza como sus cachorros salieron bien de la cirugía, aunque están graves; la madre por las lesiones que tuvo y sus bebés porque aún son prematuros y requieren de cuidados intensivos para salir adelante, junto con su mamá.

¿Cómo ayudar a Cereza?

Si quieres ayudar a Cereza y sus bebés puedes hacer donaciones a los siguientes números de cuenta:

Banorte: 072180011828376620

Bancomer: 4152 3138 1055 2732

Banco Azteca: 4027 6658 9277 9571

Coppel (OXXO): 4169 1614 6125 2255

PayPal: paypal.me/huellitasanadiaz

En relación a los animales, también se supo que una paloma resultó herida y recibió atención médica pero la comunidad sigue en búsqueda de animales que puedan haber resultado afectados.

