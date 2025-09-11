inklusion logo Sitio accesible
Ella es Karen Núñez, la joven talento de Exatlón Draft

Porque Exatlón siempre nos sorprende con sus nuevos deportistas.

Exatlón Draft llegó con todo en esta primera semana y con ello, hemos podido ver a nuevos atletas de alto rendimiento quienes han venido a refrescar y renovar todo lo que ya habíamos visto a lo largo de las emocionantes ediciones pasadas.

En esta ocasión te presentaremos a Karen Núñez del Equipo Negro, la joven que vino a dejar su nombre en letras grandes en este reality deportivo que reúne a los mejores competidores y a quienes podemos ver dejando todo en los circuitos.

¿Quién es Karen Nuñez de Exatlón Draft?

Karen Núñez Cárdenas nació el 19 de abril de 2003 en Guadalajara, Jalisco y con apenas 22 años ha combinado sus disciplinas con su formación académica, pues estudia la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero, y a su vez practica entrenamiento funcional.

Además de su corta edad, destaca su dualidad para los estudios donde ha demostrado su capacidad física y destreza mental para superar sus obstáculos, arma que la convierte en una gran contendiente a formar parte de la próxima edición de Exatlón México.

Ha participado en diversas competencias informales de atletismo y básquetbol, donde ha logrado conseguir medallas y trofeos, despertando en ella su espíritu competitivo.

¿Qué es Exatlón Draft El Ascenso?

Exatlón Draft El Ascenso es la etapa previa a lo que será la nueva entrega del reality deportivo más popular de todos: Extalón México, mismo que ha puesto a prueba a 24 atletas de alto rendimiento, los que tendrán superar pruebas extremas de resistencia física y estrategia.

¡No te pierdas ningún momento de esta intensa y emocionante entrega a través de la señal de Azteca UNO y la App en vivo en punto de las 7:30 de lunes a viernes!

