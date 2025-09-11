Ella es Karen Núñez, la joven talento de Exatlón Draft

Exatlón Draft llegó con todo en esta primera semana y con ello, hemos podido ver a nuevos atletas de alto rendimiento quienes han venido a refrescar y renovar todo lo que ya habíamos visto a lo largo de las emocionantes ediciones pasadas.

En esta ocasión te presentaremos a Karen Núñez del Equipo Negro, la joven que vino a dejar su nombre en letras grandes en este reality deportivo que reúne a los mejores competidores y a quienes podemos ver dejando todo en los circuitos.

¿Quién es Karen Nuñez de Exatlón Draft?

Karen Núñez Cárdenas nació el 19 de abril de 2003 en Guadalajara, Jalisco y con apenas 22 años ha combinado sus disciplinas con su formación académica, pues estudia la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero, y a su vez practica entrenamiento funcional.

Además de su corta edad, destaca su dualidad para los estudios donde ha demostrado su capacidad física y destreza mental para superar sus obstáculos, arma que la convierte en una gran contendiente a formar parte de la próxima edición de Exatlón México.

Ha participado en diversas competencias informales de atletismo y básquetbol, donde ha logrado conseguir medallas y trofeos, despertando en ella su espíritu competitivo.

¿Qué es Exatlón Draft El Ascenso?

Exatlón Draft El Ascenso es la etapa previa a lo que será la nueva entrega del reality deportivo más popular de todos: Extalón México, mismo que ha puesto a prueba a 24 atletas de alto rendimiento, los que tendrán superar pruebas extremas de resistencia física y estrategia.

¡No te pierdas ningún momento de esta intensa y emocionante entrega a través de la señal de Azteca UNO y la App en vivo en punto de las 7:30 de lunes a viernes!