Impactan al predecir asesinato de famoso cantante de regional mexicano: ¿de quién se trata?

Mhoni Vidente ha encendido las alarmas debido a que predijo la muerte de un famoso cantante de la música regional de México. No solo dijo esto sino que también anticipó que sería un asesinato en un lugar determinado.

Esta no es la primera vez que la vidente hace una alerta de este tipo ya que hace tiempo también lo realizó y su predicción se terminó cumpliendo.

¿La muerte de qué cantante anticipó Mhoni Vidente?

Fue días antes del asesinato de Ernesto Barajas, quien fue fundador y vocalista de “Enigma Norteño”, que Mhoni Vidente lanzó su alerta a toda la industria del regional mexicano ya que predijo que uno de sus máximos representantes iba a perder la vida.

La predicción se cumplió el 19 de agosto cuando lamentablemente el cantante fue asesinado. Se está por cumplir un mes de la tragedia y la vidente alertó a la música mexicana ya que uno de sus exponentes perderá la vida en un ataque directo.

¿A quién le toca la predicción ahora?

Mhoni Vidente, relató en El Heraldo de México, que ocurrirá en los próximos días un asesinato a un famoso cantante de música regional mexicana. Si bien no brindó el nombre, dio ciertas pistas sobre quien sería la víctima.

“Se ve la muerte de alguien joven entre 25 a 31 años de edad, regional mexicano, muy famoso que lo vienen acribillando en el escenario o bajando del escenario, que va a ser en Chihuahua o en Monterrey”, dijo Mhoni Vidente en El Heraldo.

El cantante que será asesinado tiene entre 25 y 31 años de edad. El crimen tendría lugar en un concierto mientras canta o cuando baje del escenario. Esto será en el estado de Chihuahua o en la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León.

Hasta el momento es todo lo que se sabe sobre la posible muerte de un famoso cantante mexicano. Sin dudas la preocupación reina en México.