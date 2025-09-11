¿Una infancia asfixiante? Jesse y Joy revelarán sus secretos más íntimos en un documental

Jesse y Joy, uno de los duetos más icónicos de la música pop abrirá sus corazones para contar parte de lo que ha sido su carrera, pero también ventilarán varias facetas que vivieron en su niñez, de la cual han hablado solo un par de veces, pues los hermanos han comentado que su infancia no fue nada sencilla a pesar de no sufrir carencias.

Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos

El día de hoy, los hermanos Huerta dieron el anuncio de que el próximo 25 de septiembre se estrena su documental, el cual cuenta con secretos inéditos nunca antes contados. Los musicos destaparán su lado más íntimo para poder llegar a sus fanáticos a quienes les tienen un absoluto agradecimiento.

Lo que más ha llamado la atención de este lanzamiento es que se puede observar en el tráiler de dicho documental que Jesse y Joy tuvieron una infancia demasiado fuerte, pues su papá era pastor y siempre quiso lo mejor para sus hijos, por ello, siempre fue muy estricto con ellos.

¿La adolescencia para Jesse y Joy fue difícil?

Los pequeños avances del documental Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos, han sido muy impactantes para los fanáticos, pues entre lágrimas ellos confiesan lo que tuvieron que pasar para alcanzar el éxito.

Jesse reveló que se sintió juzgado cuando se convirtió en papá a una corta edad, pues para su padre era un mal ejemplo siendo hijo de un pastor, por lo que siempre se sintió como la “oveja negra de la familia”.

Por otra parte, Joy, siempre trató de tomar el lugar de la hija perfecta, cediendo a todo lo que su papá ordenaba, pero todo cambió cuando los hermanos crearon una estrategia para poder salir de casa de sus papás.

“Simpre quiso estar presente en el proceso de las canciones, se enojaba si escribíamos sin él”: Declararon los hermanos.

En el documental también podremos ver y escuchar de viva voz de Joy y su pareja, Diana Atri, como fue qué se conocieron y finalmente terminaron enamoradas; sin embargo, también contarán cómo se enfrentaron a la realidad, ya que Joy quería pasar más tiempo con Diana, pero sentía que le iba a romper el corazón a sus papás y al mismo tiempo pensaba que se iría al infierno.