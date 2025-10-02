¿El ‘mero bueno’ de las carnitas? ¡Checa esta joya del Ajusco!
Rahmar se lanzó a la zona del Ajusco y nos presumió unos tacos de carnitas inigualables. ¡Ojo que hay un reto para todos aquellos de buen diente!
TV Azteca
¿El ‘mero bueno’ de las carnitas? Rahmar nos presume unos espectaculares tacos de carnitas en la zona del Ajusco. Como era de esperarse, podrás deleitarte con buche, nana, lengua, maciza, cuerito y mucho más. ¡Ojo! Si eres de buen diente, debes saber que hay un ambicioso reto por cumplir. ¡La pura sabrosura!
