Mujer descubre la infidelidad de su esposo antes de casarse (VIDEO)

Una mujer desde su cuenta de TikTok mediante una larga serie de videos relata cómo sufrió una infidelidad de su esposo, hechos que ocurrieron antes de casarse. La historia ya se ha vuelto viral por la forma en que ocurrieron los hechos y el desenlace que tuvo.

El relato ya le ha dado la vuelta a las redes sociales, provocando un sinfín de reacciones al respecto. A continuación te detallaremos cómo ocurrieron los hechos. Así que no te pierdas de toda la información que te compartiremos.

¿Cómo ocurrió la infidelidad?

La historia fue compartida por Aneth Arenas (@anetharenas), quien explica la forma en que descubrió la infidelidad de su esposo antes de casarse. Al inicio detalla que se casaron en junio del 2023, pero la despedida de soltero se realizó en septiembre del mismo año.

Parecía que todo iba bien hasta noviembre, mes en el que recibió la visita de la familia de él. Posteriormente, llegó su pareja en el coche y no se bajó. Inicialmente le habían comentado que se encontraba realizando una llamada de trabajo, pero el tiempo pasaba y no se movía del lugar.

Cuando la mujer bajó para ver qué le pasaba a su esposo, notó una actitud rara que la puso en alerta. Por lo que le pidió el teléfono para saber quién le había llamado, percatándose que sí habló con alguien del trabajo, pero esa llamada terminó hace media hora, por lo que no encontraba el registro del otro teléfono.

¿Cómo descubrió el engaño?

Con todo lo anterior, menciona que se le quedó esa espina de duda. Posteriormente, tras un viaje de trabajo que realizó, descubrió artículos en su maleta que no eran suyos. Tras una fuerte discusión aceptó el engaño.

Posteriormente, recibió mensajes de la mujer con la que había ocurrido la infidelidad de su esposo antes de casarse, detallando cómo ocurrieron los hechos, y que ella era consciente de que estaba casado.

Al saber todos los datos, no dejó pasar mucho tiempo para comenzar los trámites de divorcio. Aunque tuvo la ayuda de su familia, explica que se sintió triste al ver que al poco tiempo regresó con la otra, se casó y ya esperan un hijo. Aun así, detalla que, después de un proceso difícil, está saliendo adelante a sus 30 años con un nuevo romance.