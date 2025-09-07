Reportan que Lady Gaga activó una maldición en La Isla de las Muñecas

Lady Gaga ha sorprendido a sus seguidores con la cancelación de uno de sus conciertos por temas de salud. Con la reciente publicación de su último video musical, que fue grabado en La Isla de las Muñecas (Xochimilco), se han desatado los rumores, donde aseguran que activó una maldición.

¡Todos los detalles detrás del concierto de Lady Gaga en México! [VIDEO] “Un sueño hecho realidad”, fueron las palabras de Lady Gaga al arrancar su gira en México, país al que regresó después de 13 largos años.

Una noticia que a muchos de sus fieles fans ha sorprendido. Para que conozcas toda la información al respecto, te detallaremos todo lo que se sabe sobre los hechos y la razón por la que provocó la cancelación de la presentación.

¿Cuál es la leyenda de la Isla de las Muñecas?

Para entender todo mejor, hay que hablar sobre la supuesta leyenda de la Isla de las Muñecas, lugar embrujado de la CDMX donde fue grabado el último video musical de Lady Gaga, teniendo un aspecto oscuro y sombrío.

Dentro del reconocido islote, se destaca que en 1950, un hombre llamado Julián Santana, se encontró el cadáver de una niña. Desde ese momento comenzó a colgar muñecas para proteger el espíritu de la menor. Sin embargo, en la leyenda se menciona que misteriosamente las muñecas eran encontradas flotando en los canales o en otras partes de la metrópoli.

Ahora es posible visitarlo, pero hay varios trajineros que han resaltado que, por las noches, las muñecas cobran vida y las han visto moverse. Convirtiéndose en uno de los espacios más embrujados, provocando que miles de visitantes acudan.

¿Qué le pasó a Lady Gaga?

Lady Gaga el 3 de septiembre iba a tener una presentación en Miami, pero tuvo que ser cancelada, debido a que la cantante tenía una lesión en sus cuerdas vocales, por lo que se tuvo que tomar esa decisión de último minuto.

Sin embargo, son varios los usuarios que han mencionado que el último video de la cantante activó una maldición. Entre los internautas, se cuenta con la advertencia de que al acudir a la isla no se toque nada de lo que hay, puesto que se puede alterar la energía del espacio. Hubo quienes aseguraron que al tocar algunos de los objetos de esa zona, tuvieron problemas de salud o pesadillas.

Por lo que al acudir al lugar se tiene la prohibición de tocar alguno de los objetos, a menos que desees experimentar sus consecuencias. Por esa razón, son muchos los usuarios que aseguran que la cantante pudo haber tocado o manipulado algo que activó la maldición.