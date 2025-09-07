¿Quién es Tito Fuentes de Molotov y cuáles fueron las adicciones que sufrió?
El artista Tito Fuentes, a causa de sus adicciones, ha tenido fuertes repercusiones en su salud, por lo que se encuentra en proceso de recuperación
Tal vez para algunos de nosotros el nombre de Tito Fuentes es alguien desconocido, pero en el mundo de la música en México es una persona de gran reconocimiento, puesto que creo una de las bandas más emblemáticas con canciones controversiales, que después de varios años se sigue escuchando a todo volumen.
Sin embargo, recientemente dio a conocer cuáles fueron las adicciones que sufrió, provocando la separación de una banda emblemática y generando terribles daños de salud. Conoce todos los detalles que te compartiremos a continuación.
¿Quién es Tito Fuentes?
Ismael Fuentes Garay, más conocido como Tito Fuentes, es un cantante y guitarrista mexicano que se ha dado a conocer por ser el fundador de la banda Molotov, agrupación que se ha encargado de interpretar las canciones como “Frijolero”, “Gimme tha Power” y “Hit Me”
Molotov, desde sus inicios en 1995, se ha destacado por fusionar el punk, rap y rock, trayendo un ritmo fuerte que logró posicionarse en el público. Además, de traer letras que hablaban sobre la corrupción y la situación actual que se vive en el país.
¿Qué adicciones sufrió Tito Fuentes?
Lamentablemente, Tito Fuentes pasó por adicciones que sufrió a lo largo de su vida, situación que afectó en su estado de salud y provocó la separación de la agrupación mexicana. En una entrevista realizada por YouTube Playboy México y Latam, el compositor mexicano reveló todo lo que ha tenido que pasar.
Recalcó que las adicciones que sufrió las lleva realizando desde hace 30 años, cayendo en el consumo de sustancias, en especial el alcohol, siendo su día a día, situación que le provocó 11 intervenciones quirúrgicas. Incluso, detalló que estuvo en coma, aunque no explicó qué sustancia le provocó esa reacción.
Por el momento, el reconocido cantante se encuentra en proceso de recuperación para poder continuar con su vida. Aunque no detalló cuándo regresará a la agrupación de Molotov, explicó que lo hará en el momento en que él se sienta listo. También espera que dicho proceso de rehabilitación, ayude a los demás artistas a entender que los excesos no forman parte del proceso de ser artistas.
