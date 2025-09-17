Mujer se vuelve viral por casarse con el hijo de un hombre que cometió un crimen: “nada que ver con su padre”

Las historias de vida que tienen ciertas particularidades llegan rápidamente a las redes sociales y luego encuentran lugar en los medios de comunicación. Eso es lo que le ocurrió a la historia de Nicole Brammer, una mujer norteamericana que ahora es noticia por haberse casado con el hijo del hombre que mató a su madre, un crimen por demás llamativo.

Nicole Brammer vive en Council Bluffs, del estado de Iowa, en los Estados Unidos, y su vida ha sufrido grandes e impactantes cambios desde hace dos años. Su madre Ilene Gowan inició una relación con un hombre llamado Ivan Brammer, de 60 años de edad, y a partir de entonces todo cambió.

¿Qué sucedió con la madre de Nicole Brammer?

Tal como muestran sus redes sociales, la vida de Nicole Brammer cambió desde el 14 de febrero de 2023 cuando su madre desapareció. La búsqueda duró casi dos semanas cuando unos cazadores encontraron el cuerpo de Ilene en una zanja.

La investigación logró determinar que la mujer había sido asesinada y el autor material de aquel hecho había sido su pareja, Ivan Brammer. Desde el principio la investigación puso la lupa sobre el hombre ya que era celoso y había ejercido violencia en más de una vez sobre la madre de Nicole Brammer.

¿Mujer que se casó con el hijo de un asesino la hace víctima del crimen?

Ivan Brammer fue condenado a 50 años de prisión, mientras Nicole Brammer y su familia se hundía en el dolor por tamaña pérdida. Sin embargo, la única persona que la acompañaba incondicionalmente era Justin Brammer, el hijo del asesino de su madre con quien compartía mucho tiempo desde que sus padres habían iniciado su relación.

El paso del tiempo y el apoyo mutuo, llevaron a que Nicole y Justin Brammer pasaron de ser medio hermanos, a convertirse en amigos y, finalmente, en novios. Pero esto no acabaría allí sino que, luego de ocho meses de la sentencia, decidieron unirse en matrimonio e iniciar una vida juntos y de manera formal ya que para Nicole Brammer él no es “nada que ver con su padre”.

La historia no deja de sorprender y ahora forma parte de un gran debate que traspasa fronteras internacionales y despierta un sinfín de reacciones. Los internautas no dejan de hacerse eco del terrible asesinato, pero tampoco dejan de opinar por este matrimonio que parece sacado de una película.