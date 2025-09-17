Memo Ochoa vive un momento bajo, pero: así han sido sus lujosas mansiones alrededor del mundo

Guillermo “Memo” Ochoa no está en su mejor momento futbolístico, eso ya lo sabemos. Su paso por el Salernitana ha sido muy cuestionado, y aunque sigue defendiendo el arco con todo su corazón, lo cierto es que ya no está en los reflectores como antes.

Aun así, lo que nadie puede negar es que su trayectoria ha sido espectacular, al punto que le permitió vivir rodeado de lujos, comodidades… y algunas mansiones impresionantes.

¿Cómo era la casa de Memo Ochoa en México?

Aunque nació en Guadalajara, todos lo identificamos con el Club América. Fue ahí donde creció como arquero y donde comenzó a brillar. No solo fue figura en la portería, también le fue muy bien fuera de la cancha: su casa en Ciudad de México era una verdadera joya.

De acuerdo con AD Magazine, el futbolista mexicano tenía una mansión valorada en 1.9 millones de dólares. Es decir, casi 33 millones de pesos. Esta casa no era solo un espacio familiar: estaba pensada para guardar sus trofeos, sus medallas y toda su historia como futbolista. Tenía jardín, habitaciones amplias y, claro, suficiente espacio para que sus hijos pudieran jugar como si estuvieran en una mini cancha.

Instagram/yosoy8a Memo Ochoa con algunos de sus trofeos en el jardín de su casa

¿Dónde vive Memo Ochoa ahora?

La historia cambió un poco cuando Ochoa firmó con el Salernitana en Italia. Ahí, Memo dejó atrás ese estilo de vida millonario, y aunque no vive mal, lo cierto es que su hogar actual es mucho más sencillo.

(Instagram) Así es la casa de Memo Ochoa en Italia.

Según medios italianos, vive en uno de los barrios más coloridos de Salerno, una ciudad pequeña, tranquila, pero con mucho encanto. Y sí, algunos fans del equipo hasta han colgado su jersey en balcones como muestra de apoyo. Nada que ver con la mansión en México, pero al parecer, Memo se siente feliz y en paz.

¿Por qué Paco Memo cambió su estilo de vida?

Memo Ochoa no solo dejó su mansión, también renunció a un salario anual de 70 millones de pesos, según Salary Sport. Y todo con tal de mantenerse en Europa, donde sigue buscando nuevas oportunidades.

Instagram/yosoy8a Memo Ochoa con su esposa en Europa

Eso sí, su esfuerzo no ha pasado desapercibido: fue clave para que el Salernitana no descendiera y, por lo mismo, ya se habla de una posible renovación por dos años más, según reporta el portal Tutto Salernitana.

Memo Ochoa: un portero mexicano que ha sabido reinventarse

Memo ha pasado por momentos altos y bajos. Ha sido titular en varias Copas del Mundo, figura en clubes europeos y mexicano de exportación. Hoy no tiene la casa más lujosa ni el sueldo más alto, pero sigue haciendo lo que ama. Y eso, al final, también es una forma de lujo.