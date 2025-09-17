Fans reciben a Sandra Itzel en La Granja VIP con porras virtuales: "¡Vamos con todo!”

A Sandra Itzel le llovieron las felicitaciones luego de fuera confirmada como la cuarta celebridad en unirse a La Granja VIP , el nuevo reality de TV Azteca que promete muchísimas emociones: ¡los internautas enloquecieron de emoción y prometieron, desde ya, unirse a “Teams” para apoyarla en esta aventura!

¡Así revelaron a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Flor Rubio y Ricardo Casares fueron los encargados de destapar a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP, quien anticipó no temerle a la polémica. ¿Encontrará el amor en el reality?

¿Cómo recibieron los internautas el anuncio de Sandra Itzel en La Granja VIP?

Hace apenas unos minutos, nuestra adorada conductora de Venga la Alegría, Flor Rubio, le dio la bienvenida a Sandra Itzel, quien se une a La Granja VIP con muchas ganas de ganarse el premio, pero también de encontrar el amor ... ¿será posible?

El momento del anuncio en vivo, así como un reel de Sandra Itzel vestida de vaquera para hacer la noticia aún más oficial, fueron publicados en las redes sociales de Venga la Alegría y La Granja VIP y de inmediato se viralizaron: hasta ahora, tienen cientos de Me Gusta y toda clase de reacciones emocionadas.

Con comentarios como “Vamos con todo”, “Mi favorita”, “Apoyo para nuestra Itzel”, "¡Lo sabía! Éxitos totales”, “Tus mariposas listas, mi Sandy”, “Nuestra vaquera consentida”, “La vas a romper” y “Team Sandra Itzel desde ya”, los internautas expresaron su alegría por esta revelación que marcó al entretenimiento este 17 de septiembre.

Hasta ahora, son 4 las celebridades confirmadas para La Granja VIP : Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal y Sandra Itzel; sin embargo, todavía hay 12 espacios libres en el granero, muchos nervios y ¡pocas respuestas! ¿Quién será el siguiente granjero que se una al reto?

¿Cuándo se estrena en La Granja VIP México?

El “destape” de Sandra Itzel como parte de La Granja VIP México no sólo trajo consigo felicitaciones, también muchas especulaciones que apuntan a una supuesta alianza entre la actriz y Jawy Méndez ya que ambos coincidieron en MasterChef Celebrity : ¿ocurrirá?

El estreno de La Granja VIP tendrá lugar el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te lo pierdas, las emociones estarán a full para que cacarees a gusto con los mejores chismes del establo!