Doña Alegría: el motivo REAL de por qué le dicen así a la mamá de Poncho De Nigris y cuál es su verdadero Instagram

Si eres fan de la familia De Nigris seguro has escuchado hablar de Doña Alegría, el apodo que usa la señora Leticia Guajardo, mamá de Poncho De Nigris y abuela de Aldo Tamez De Nigris. Aunque el nombre suena tierno y lleno de luz, lo cierto es que la historia detrás del apodo tiene un giro inesperado… y hasta gracioso.

¿Por qué le dicen Doña Alegría a la mamá de Poncho De Nigris?

La historia comenzó con la propia Leticia Guajardo, quien decidió autonombrarse “Doña Alegría” en redes sociales. Sin embargo, cuando le preguntaron a su nieto Aldo —el hijo de su hija— por qué le decían así a su abuela, su respuesta fue tan sincera como inesperada: “Porque se enoja mucho”.

Así, el apodo se volvió un chiste familiar entre quienes la conocen bien. Lejos de tomárselo mal, Doña Lety lo adoptó con humor y hasta lo convirtió en parte de su identidad digital.

Doña Alegría es la mamá de Poncho De Nigris

Desde entonces, se ha ganado el cariño del público con sus apariciones espontáneas en videos familiares y transmisiones de sus hijos y nietos.

¿Cuál es el Instagram real de Doña Alegría (Doña Lety), la mamá de Poncho de Nigris?

Para quienes desean seguir sus aventuras, consejos o simplemente disfrutar de su carisma, su cuenta oficial de Instagram es: @leticiagdenigris.

Ahí suele compartir momentos familiares, mensajes positivos y también interactuar con quienes la siguen por cariño o curiosidad. Aunque no publica con mucha frecuencia, cuando lo hace deja claro por qué es tan querida.

Una abuela muy querida en la familia De Nigris

Leticia Guajardo es mucho más que la mamá de Poncho o la abuela de Aldo. Quienes la conocen saben que tiene un carácter fuerte, pero también un enorme corazón.

Su apodo puede haber nacido como una broma, pero con el tiempo se ha convertido en una forma cariñosa de describir su personalidad única: explosiva, auténtica y llena de vida