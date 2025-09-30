Mujer se vuelve viral por ser rechazada por usar filtros en sus fotos

Las historias de amor y desamor son de las más viralizadas en las redes sociales. Ahora, todas las miradas se las ha llevado un video que muestra a una mujer siendo rechazada en un aeropuerto y el motivo, que sorprende aún más, es porque la joven usa demasiados filtros en las fotos que suben en sus perfiles digitales.

Videos de este estilo abundan en las plataformas digitales y es que son capaces de acaparar toda la atención de los internautas y dar lugar a intensos debates. Mientras algunos afirman que se trata de videos actuados, otros creen en su veracidad y se posicionan del lado de algunos de los protagonistas.

¿Mujer rechazada por sus fotos?

El video fue publicado en la cuenta de Instagram @soylachulatj y señala en su título “La rechazaron en el aeropuerto por usar filtros en sus fotos”. En las imágenes se puede ver a una joven aguardando fuera de un aeropuerto al joven con el que inició una relación virtual.

Con un cartel y un obsequio, la joven se mostraba feliz ante la proximidad del joven pero su arribo no fue como lo esperaba. El muchacho se mostró confundido al verla y afirmó que no se parecía en nada a la chica que conoció en Instagram. “Eres puro filtro”, fue la dura frase con la que la mujer fue rechazada ante el asombro de su propio padre.

¿Qué dijeron las redes ante la mujer rechazada?

El video muestra un intercambio entre los protagonistas en donde él afirma que ella es una mentirosa. El joven acusa a la mujer de utilizar muchos filtros en las fotos que publica en sus redes sociales y que no se parece en nada en persona, ante el desconcierto de la muchacha que termina arrojando los obsequios a la basura.

Tras su publicación, el video no ha dejado de sumar visualizaciones y migrar hacia otras plataformas. Mientras algunos internautas criticaron al joven por haber rechazo a la chica, otros usuarios de Instagram se burlaron de ella y le recriminaron el uso de aplicaciones para verse mejor.

De todos modos, otro sector de los internautas descree de la veracidad del video por lo que el debate iniciado en las redes sociales tienen diferentes puntos de vista. Mientras, la joven rechazada ya ha publicado un par de videos más hablando sobre lo sucedido, pero siempre en tercera persona.