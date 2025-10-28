Niño quedó atrapado en elevador y pide a Dios que lo salve: VIDEO

Las redes sociales enternecen con un momento bastante particular donde un niño queda atrapado en un elevador y su reacción se dio con una total calma y al final pidiéndole a Jesús que lo salvara de dicha situación. Obviamente las reacciones no se hicieron esperar y colocaron este video entre lo más visto del momento. Por ello aquí se explica todo el contexto de este momento.

Te puede interesar - ¿Qué era esta criatura que acechaba a estos niños?

Te puede interesar - ¿Qué pasó con esta niña que se atoró en un papalote en China?

¿Por qué este niño quedó atrapado en un elevador?

De primera instancia existen múltiples dudas acerca de lo ocurrido en este video, pues desde el inicio de la grabación se percibe a un infante completamente solo en un elevador. Aunque eso pareciera posible de ocurrir, lo que está generando una total empatía con el niño fue la forma en sobrellevar un momento de miedo y estrés.

Al momento de verse en una encrucijada pues se cerraron las puertas, empieza a pedirle a Dios que lo ayudara a salir. Comenta que tiene miedo pero que su confianza estaba puesta en el Señor. Parece que el idioma que habla el niño es portugués y justamente cuando termina su corta petición, se abre el elevador. Y aunque duda en salir en primera instancia, camina para seguir su andar… aunque no se ve a alguien que lo esté esperando del otro lado.

¿Algunos usuarios indican que el video del niño en el elevador es falso?

Las primeras reacciones fueron de sorpresa y ternura al ver a este niño sobrellevando su momento complicado con total calma y reconociendo sus sentires. Sin embargo, también llegaron comentarios que cuestionaban la autenticidad de dicho video. Y es que como se comentó desde el inicio, la situación en la que se ve al infante es muy extraña. Está solo, nadie lo espera cuando sale y además llegaron también comentarios técnicos/edición de parte de los internautas.

Se quedo sólito en el elevador, pero si fe lo mantuvo en calma. 🫶 pic.twitter.com/fZRV0egmov — El Ranchero Loco (@EIRancheroLoco) October 27, 2025

Se indica que cuando el niño se pone de rodillas para orar sus piernas arrojan errores o inclusive que su rostro nunca luce nítido al 100%. Es decir, este es un video más que la IA instala en las redes sociales, el cual engañó a varios en sus primeros encuentros con él.