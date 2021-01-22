Conoce la historia de Don Manuel García Hernández, quien se volvió viral por llegar a los 124 años de edad.

Fue hace unos días, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a uno de los hombres más longevos de México. Y es que, el político, utilizó su cuenta de Twitter para mandar un saludo a Manuel García Hernández, quien recientemente cumplió 124 años de edad.

Un saludo a don Manuel García Hernández que tiene 124 años cumplidos y vive feliz en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un saludo a don Manuel García Hernández que tiene 124 años cumplidos y vive feliz en Ciudad Juárez, Chihuahua. pic.twitter.com/QrVOyGu0wl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 19, 2021

Don Manuel se volvió viral tras darse a conocer su edad, pues millones de personas se interesaron por su historia de vida y experiencias a lo largo de todos estos años.

Te puede interesar: Mujer sufrió quemaduras y la fractura de un diente al confundir fuegos artificiales con dulces.

El anciano reveló para los medios de comunicación que nació el 24 de diciembre de 1896, en Tlapacoyan, Veracruz. Hernández también enviudó hace algún tiempo, por lo que se mudó a Ciudad Juárez, Chihuahua para vivir con una de sus hijas.

Tenía como doce años cuando se murió mi papá, pero quedaron los tíos y esos fueron los que nos corregían. Mi hermano se murió también, ya de toda la familia, nomás quedó yo y pues lo bueno es que él nos dio buen ejemplo para trabajar y a comer y a dormir, parrandas no

Por si fuera poco, este famoso abuelito también trascendió que tiene muchas anécdotas relacionadas a la Revolución Mexicana y otros importantes hechos históricos.

En Tlapacoyan, ahí fue la mortandad en el cerrito de Guadalupe, puso la avanzada Zapata y puso la avanzada, el otro, como se llama, Carranza y agarraban la gente ahí, mataron a un hermano de nosotros, estaría yo, me acuerdo, yo empecé a chillar para que no se llevaran a mi papá y ya dijo el mandón de Carranza, ya, ya lárgate

Así vive uno de los personajes más longevos de México

Manuel García Hernández tiene 17 hijos, 30 nietos y 40 bisnietos. Además, goza de buena salud y continúa disfrutando de sus comidas favoritas como las tortillas hechas a mano con frijoles negros.

El mexicano tiene padecimientos relacionados con la edad como hipertensión y dificultad para escuchar; sin embargo, continúa adquiriendo múltiples experiencias a su sorprendente edad.

Tomasa García Medino, hija de Manuel, confesó que para los medios de comunicación que se siente muy orgullosa de su padre:

Me siento feliz de tener un papá de esta edad, gracias a Dios todavía está con nosotros. Problemas de salud tiene muy pocos, nada más la tos y la gripa, nomás está enfermo de la presión, pero de ahí que tenga otra enfermedad, gracias a Dios hasta ahorita no

También te puede interesar:Pasajeros liberan a un hombre atrapado en el vagón del tren con la unión de sus fuerzas.