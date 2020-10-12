Mujer obliga a su novio a casarse acudiendo vestida de novia a su trabajo: “Nos casaremos ahora”. (VIDEO)

Un video que se hizo viral en las redes sociales muestra el momento en que una mujer obliga a su novio a casarse llegando vestida de novia a su trabajo.

En la grabación que originalmente son varios clips que se compartieron en la red social TikTok, se puede ver el momento preciso en que la desesperada mujer que, quería a toda costa que su amado le cumpliera su compromiso, llegó acompañada de un cura y dama de honor al centro de trabajo.

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Conforme transcurre el video se puede escuchar a la dama gritar al hombre que, si no se casaban en ese momento, ella daría por terminada su relación.

El extraño y bochornoso momento fue captado por una de las clientas del lugar que parece ser un supermercado, ya que se pudo ver cómo la mujer vestida de novia camina apresurada y visiblemente molesta por los pasillos.

El momento crucial de la situación ocurrida en Las Vegas, Estados Unidos, fue cuando la chica llegó hasta donde estaba su novio, quien al parecer es empleado del supermercado.

Al estar frente a él, la joven vestida de novia le exigió que se casaran en ese instante, ya que, de acuerdo con lo que le reclama la chica, él le había pedido matrimonio hace tiempo y no le había cumplido su promesa.

Me pusiste este anillo en mi dedo hace dos años y es hora de hacerlo o salir. Nos vamos a casar ahora mismo o me voy. Estoy fuera, he terminado

Y, aunque todo parecía que iba a terminar en un rompimiento, el novio se resignó a su destino y fue tras su novia para aceptar que se casaran afuera de su trabajo.

Al final, todo quedó en una boda improvisada y un momento anecdótico que no olvidaran ni los recién casados ni quienes presenciaron tan extraña historia de amor.

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