En la actualidad los romances son cosas muy difíciles de lograr, debido a que, sin complicados, existen problemas o alguna otra situación que pueda llegar a existir. Sin embargo, en esta situación fue completamente lo opuesto ya que Marina Balmasheva, una mujer originaria de Rusia dejó a su Alexey Shavyrin que era su pareja, para tener matrimonio con su hijo.

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Marina tiene tan solo 35 años, y junto con su esposo llevaban más de 10 años de matrimonio en los cuales, ella convivió día a día con su hijastro Vladimir, de apenas 20 años.

Sin embargo, durante su tiempo de esposos con Alexey Shavyrin adoptaron cuatro niños, pero la relación que fue desarrollando con Vladimir la hizo tomar la decisión de divorciarse para poder casarse con su joven hijastro.

Por lo que Marina y Vladimir se unieron en matrimonio durante el verano del año 2020, y no solo fue la unión, sino que acaban de ser padres de su primer hijo.

Ante esta decisión, Marina aseguró que no se arrepiente, por su parte, Alexey se quedó con la custodia completa de sus cuatro hijos adoptados y hasta el momento, Marina y Vladimir no han tenido contacto con él.

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