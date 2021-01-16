Crean divertido muñeco ‘Baby Yoda’ versión ‘Lady Tacos de Canasta’ y se vuelve viral en internet.

‘Grogu’, mejor conocido como ‘Baby Yoda’, se convirtió en uno de los personajes virales más queridos por el público. Y es que, el pequeño ser color verde inspiró a millones de mexicanos para crear todo tipo de objetos y mercancía para vender.

Fue en las redes sociales, donde algunos internautas comenzaron a viralizar las fotos de ‘Baby Yoda’ versión ‘Lady Tacos de Canasta’. Esta última se volvió popular hace algunos años por su peculiar forma de vender comida mexicana.

Al grito de “¡Tacos, tacos de canasta!” esta señora logró conquistar el corazón de los mexicanos y sacar una que otra sonrisa entre los cibernautas.

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‘Lady Tacos de Canasta’ se convirtió en todo un icono de la cultura mexicana, pues su rostro apareció en memes, stickers, murales y hasta en piñatas.

Una vez más, la muxe mexicana inspiró a decenas de mexicanos, quienes lanzaron un muñeco ‘Baby Yoda’ vestido con prendas de manta.

El famoso muñeco apareció con un atuendo creado por artesanos mexicanos, una corona de flores y un colorido maquillaje.

Fue la misma artista oaxaqueña, quien publicó las fotografías del muñeco en sus redes sociales. Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, pues escribieron divertidas palabras sobre este peculiar invento: “Ame a ‘Baby Yoda’ itsmeño”, “¡Qué hermoso Yoda!”, “¡Tacos de Chewbacca los tacosssssss!” y “Le faltan sus aretitos de chiles o huarachitos”.

No es la primera vez, que el famoso personaje de ‘The Mandalorian’ inspira a los emprendedores mexicanos. Recordemos que, en el mes de enero, algunos panaderos crearon roscas de Reyes Magos con ‘Baby Yodas’ sustituyendo al niño Jesús.

La deliciosa creación se vendió como pan caliente, pues arrasó entre los clientes en cuestión de minutos.

No cabe duda que, el ingenio mexicano no conoce límites, pues millones de personas conquistan el internet con su humor, carisma y creatividad.

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