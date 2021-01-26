El oftalmólogo musculoso que recibió vacuna anticovid reapareció en redes sociales con un video.

El oftalmólogo Alejandro Silva, quien se hiciera viral en internet por recibir la vacuna contra la COVID-19 y al poco tiempo ser captado en una fiesta en una playa de Cozumel rodeado de varios amigos, reapareció para ofrecer una disculpa al respecto.

Recordemos que el oftalmólogo se hizo viral debido a que en las redes sociales circularon imágenes en donde muestra su tonificado cuerpo, mientras recibía la vacuna en el Hospital Militar de la Ciudad de México.

El médico pide disculpas

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un video en donde aseguró que su comportamiento no fue ejemplar. De hecho, el médico dijo que decidió tomarse un descanso en las redes sociales debido a que no supo lidiar con la lluvia de mensajes, llamadas y comentarios.

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Hola, ¿cómo están? Soy yo, el doctor de los memes. Quiero aprovechar para también disculparme con los otros trabajadores de salud de primera línea por los conflictos o por la frustración que les pudo haber generado mi comportamiento e irresponsabilidad, los respeto mucho, valoro mucho su trabajo, yo sé que están haciendo un trabajo extraordinario y que se están llevando muchas horas de esfuerzo extra

El musculoso oftalmólogo dijo no ser una persona de medios, por lo tanto, no estaba preparado para afrontar una situación que se viralizó de la manera que ya se conoce.



Me costó trabajo asimilarlo, lidiar con todos los mensajes, llamadas, comentarios, tuve que tomarme un descanso de las redes sociales para poder asimilarlo y, sobre todo, para poder reflexionar

El médico finalizó el video hablando sobre la vacuna del COVID-19 e invitó a vacunarse a las personas, pues aseguró que él no tuvo ningún efecto secundario desde que se la pusieron.

Quisiera aprovechar el espacio para que aquellas personas que están renuentes a la vacuna sepan que en mi experiencia, la vacuna es segura, no tiene efectos secundarios, es muy recomendable

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El oftalmólogo se hizo viral en redes sociales porque circularon imágenes en donde muestra su tonificado cuerpo, mientras recibía la vacuna en el Hospital Militar de la Ciudad de México.

Fue muy criticado porque su especialidad no se encuentra en la primera línea de atención de COVID-19, pero Alejandro Silva se justificó diciendo que atiende adultos mayores, pertenecientes a la población de riesgo, y que él podría ser transmisor del coronavirus si lo hubiera llegado a contraer.