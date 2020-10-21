Conoce la verdadera historia detrás de la pelea de las niñas del pastel que se hizo viral en redes sociales.

Un video muy gracioso y a su vez polémico, donde dos pequeñas que se encuentran en una fiesta de cumpleaños comienzan una pelea, se convirtió en el momento más viral del presente 2020.

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En la grabación se puede ver a una niña soplar la vela del pastel que, para ser exactos, no era suyo, dicha situación fue la que molestó a la festejada, quien de inmediato y sin dudarlo comenzó a jalarle el cabello.

La actitud de la pequeña y el coraje de la cumpleañera de inmediato provocó una lluvia de memes en todas las redes sociales, pero como todo video que se hace tendencia en internet, existe una historia detrás.

Dicho video fue grabado en la Ciudad de Pato Bronco, Brasil y fue compartido por Gabriela Aureluk, madre de la cumpleañera y la otra pequeña que hizo la maldad de soplar a las velas ajenas, lo que significa que las dos involucradas son hermanas.

¿A que edad se enteraron que la cumpleañera y La Niña de rayas son hermanas? pic.twitter.com/K3cvhA9Fws — Oziel Elí (@ozieleli_) October 20, 2020

Y a pesar del gran alcance que tuvo el video, Gabriela decidió borrar el video de sus redes, pues no quería que sus hijas se vieran afectadas por todo lo que se está provocando en internet.

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Sin embargo, la mamá de las niñas después del incidente entre sus hijas, más tarde publicó unas fotos de las hermanas reconciliadas y hasta partiendo juntas el pastel.

