Papá le hizo la bicicleta de sus sueños a esta niña; las redes sociales estallaron de ternura

Uno de los videos más enternecedores de los días recientes lo llevó a cabo un papá que hizo toda una obra de arte para su pequeña. La publicación corta en Instagram narra cómo una de sus hijas no encontró una bicicleta que cumpliera con unas particulares especificaciones. Ante eso, el padre tomó cartas en el asunto y le creó una increíble sorpresa.

Te puede interesar - ¿Por qué estos abuelitos enternecieron las redes sociales?

Te puede interesar - ¿Este papá realmente acompañó a su hija en la cita que ella hizo en Tinder?

¿Cómo fue la transformación de la bicicleta hecha por el papá?

El usuario registrado como @jorgea.js subió a su cuenta personal un pequeño video donde indicó que su hija quería una bici que tuviera los colores y las figuras de la famosa película animada, Frozen. Lamentablemente no encontraron un diseño similar, por lo que el hombre decidió darle a su hija lo que le pedía.

En la transformación total del vehículo, se ve que la bici que el padre compró era roja, por lo que le quitó las etiquetas correspondientes de la marca, la lijó y la pintó en un tono morado-lila. Tanto el cuerpo de la bicicleta hasta los rines de las llantas llevaban ese color. Y por si eso no era suficiente, él mismo imprimió las figuras de Frozen.

Se ve cómo graba el momento en el que escoge las figuras, le pone su debido ajuste en el editor de imagen en la computadora y captura el momento en el que las pega. Y al final de todo, se le entrega a su hija, que es captada en el momento que está andando en la bici de sus sueños, esto en un parque lleno de más infantes que disfrutan de la pista.

¿Cuál fue la reacción de las redes sociales ante lo hecho por este papá?

No se miente al indicar que muchísimas personas encontraron su video favorito del día. Al ser una pieza cortita, concisa y con un contenido sumamente emotivo, las personas no han parado de darle publicidad. Además, los comentarios son contundentes al afirmar que es la bicicleta perfecta, pues fue hecha por el amor de un padre.