Novia elige la bicicleta de su papá para llegar a su boda. (VIDEO)

Una novia elegió una peculiar manera para llegar al altar el día de su boda, lo hizo en la bicicleta de su padre por una conmovedora razón.

No fue necesaria una limosina o una carroza, pues en redes sociales se hicieron virales los videos de un padre que lleva a su hija en bicicleta directo a la iglesia para casarse.

Los videos fueron compartidos originalmente el 27 de diciembre en la red social TikTok por una usuaria de nombre Angie Peraza.

En el primer audiovisual, la novia viaja luciendo su espectacular vestido en el asiento trasero de una bicicleta conducida por su padre, quien también está feliz y luciendo un traje para la especial ocasión.

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Conoce la emotiva razón por la que novia llegó en bicicleta al altar

De acuerdo con la tiktoker, Angie Peraza, el papá solía llevar a su hija a todos lados en la bici desde que era niña, así que pensaron que sería un detalle inolvidable llevar a la novia en el transporte de su infancia.

El video ya acumuló millones de reproducciones, reacciones y comentarios. “No es solamente el papá, es la hija que acepta, ama y respeta a su padre sin importar lo que sea o tenga”, escribió un internauta.

La recién casada también compartió su reacción al video viral en TikTok, pues conmovió a todo internet rápidamente y desató grandes emociones al conocer la historia a fondo entre la novia y el papá.

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