¿Se viene colaboración? Emiliano Aguilar reacciona a las acusaciones de Cazzu contra Christian Nodal

Tal vez haya prometido que ya no hará revelaciones explosivas sobre Pepe Aguilar, sus medios hermanos y Christian Nodal, pero Emiliano Aguilar no está dispuesto a reservarse sus opiniones o reaccionar a los escándalos. Luego de que se viralizaran las declaraciones de Cazzu en un podcast mexicano, el hijo mayor de Pepe ya reaccionó.

En el podcast “Se Regalan Dudas”, Cazzu declaró que Christian Nodal no ha firmado un permiso necesario para que su hija de casi dos años, Inti, pueda viajar internacionalmente con la cantante argentina. También contó que el abogado del intérprete se dirigió a ella y sus representantes legales de una manera intimidatoria.

Tras la polémica de Emiliano Aguilar y Christian Nodal, Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo TV Azteca [VIDEO] Mientras los seguidores de Pepe Aguilar esperaban una postura sobre la polémica con Emiliano Aguilar y Christian Nodal, el cantante de regional mexicano sorprendió con un ‘inocente’ video.

Emiliano Aguilar reacciona a la entrevista de Cazzu

El mismo día en que las declaraciones de Julieta Cazzuchelli acapararon las redes sociales, Emiliano Aguilar “reposteó” en TikTok el fragmento de la entrevista donde hace la acusación. Posteriormente compartió una captura del video en sus historias de Instagram, y agregó la palabra “chale” con un emoji de tristeza.

Esto ocurrió tan solo un día después de que el primogénito de Pepe Aguilar compartiera la captura de una supuesta conversación que tuvo con Christian Nodal. El esposo de su media hermana supuestamente lo insultó y lo llamó “mantenido”, por lo que Emiliano respondió con insultos. “Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perro”, le escribió.

Desde hace días, en diversos comentarios le han pedido a Emiliano Aguilar que busque a Cazzu para hacer una colaboración musical, pero el hijo mayor de Pepe Aguilar no ha respondido directamente a la propuesta. Solamente se ha referido a ella implícitamente, pero de manera positiva; es poco probable que Emiliano y Cazzu se hayan conocido en persona, puesto que el distanciamiento de él con su papá ya lleva años.

Por si fuera poco con su historia sobre Cazzu y Nodal, Emiliano publicó otra historia en referencia al polémico meme en que se le comparó con un perro. “Día 4 que no se quita la foto que subí y no se va a quitar. Aquí sí los tengo puestos, no como esa ‘familia’”, escribió.

El meme del perrito “Gordo” con un fondo igual al que ha usado Emiliano en sus videos, fue eliminado ante la polémica. En respuesta, Emiliano publicó una foto de la familia Aguilar pero con recortes de caras de perro sobre sus rostros.