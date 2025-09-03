Emiliano Aguilar vuelve a criticar a su familia y defiende a Cazzu

El rapero Emiliano Aguilar volvió a levantar polvareda en sus redes sociales al arremeter fuertemente contra su familia, conocida como la Dinastía Aguilar. El músico se expresó en favor de Cazzu luego de que la cantante argentina expusiera su deseo de cuidar a la hija que concibió con Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar ha librado desde hace unos días una batalla mediática en contra de su familia política luego de que el cantautor Pepe Aguilar hiciera comentarios de su madre, la artista Carmen Treviño. El rapero afirmó que no permitirá esta situación y se lanzó con todo en contra de la Dinastía Aguilar.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre su familia, la Dinastía Aguilar?

Las redes sociales son el escenario elegido por Emiliano Aguilar para volcar toda su furia contra su familia. En estas plataformas, el artista se expresó durante la madrugada de este miércoles 3 de septiembre con una historia de Instagram en la que recordó que se mantiene en pie de lucha.

“Nomás para recordarles. Día 4 que no se quita la foto que subí y no se va a quitar. Aquí sí los tengo puestos, no como esa ‘familia’. Mi mamá no crio a un cobarde”, sentenció Emiliano Aguilar en relación a la imagen publicada en la que aparece su familia cuyos integrantes tienen la cara de un perro.

¿Emiliano Aguilar defendió a Cazzu de los ataques en su contra?

Más allá del nuevo posteo con el que Emiliano Aguilar arremetió contra la Dinastía Aguilar, el rapero revolucionó a sus seguidores al reaccionar a la entrevista en la que la artista argentina Cazzu habla sobre su hija Inti. En un podcast, la cantante expuso su deseo de cuidar a la hija que concibió con Christian Nodal, el ahora esposo de Ángela Aguilar.

En este marco, Emiliano Aguilar colocó un emoji de carita triste y escribió “chale” en una captura de pantalla de la entrevista. De este modo, el artista impuso su empatía hacia Cazzu y la situación expuesta por esta en relación a su hija Inti y la maternidad. El apoyo del rapero ahora es uno de los temas más debatidos en redes sociales y que se suma al enfrentamiento con su familia.