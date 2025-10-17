¡Ferka y Flor Rubio se ‘calientan’ en La Granja VIP!
La fuerte discusión de Flor Rubio y Ferka, Eleazar consigue la salvación y La Bea confiesa que necesita calzones de su talla. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP!
