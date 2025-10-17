inklusion logo Sitio accesible
¡Ferka y Flor Rubio se ‘calientan’ en La Granja VIP!

La fuerte discusión de Flor Rubio y Ferka, Eleazar consigue la salvación y La Bea confiesa que necesita calzones de su talla. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP!

TV Azteca

La discusión subió de temperatura cuando Flor Rubio y Ferka no compartieron sus puntos de vista. Además, todo sobre la salvación de Eleazar y la hilarante confesión de La Bea sobre sus calzones. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP en Ordeñando el Chisme!

