Truenan en redes contra Eleazar Gómez por su salvación en La Granja VIP: “Coraje”

La salvación de Eleazar Gómez en La Granja VIP le cayó como un balde de agua helada a los internautas: este jueves, el cantante superó la prueba que lo enfrentó con La Bea, Alfredo Adame y César Doroteo de una forma totalmente legal... sin embargo, esto no fue suficiente para calmar los ánimos en redes.

¿Cómo reaccionaron las redes a la salvación de Eleazar Gómez?

Aunque todos los granjeros recibieron a Eleazar Gómez con los brazos abiertos e incluso lo felicitaron por la destreza que mostró en la prueba del Jueves de Salvación, en redes sociales esta noticia no fue muy bien recibida.

En medio del furor desatado por los explosivos comentarios de Alfredo Adame contra Apio Quijano soltados en plena transmisión 24/7, la noticia de que Eleazar Gómez ya no forma parte de la placa de nominados fue recibida con cierta molestia por parte de los internautas, sobre todo porque el cantante hizo trampa en uno de los juegos y eso le acarreó sanciones por parte de la producción.

Con comentarios como “Ya nos hicieron la primera gatada”, “Siempre es lo mismo, se salva el que nadie quiere”, “La prueba debería ser anulada”, “De nuevo hizo trampa, espero hagan algo y lo sancionen”, “Cómo es posible que se salvara, no es justo”, “Para no perder la bonita costumbre siempre el que se queda la salvación es al que queremos eliminar” y “Ya empezamos mal”, el fandom de La Granja VIP expresó su molestia por este giro inesperado de los acontecimientos.

Las emociones en La Granja VIP continuarán este viernes con la Traición, una dinámica en la que Eleazar Gómez jugará un papel crucial rumbo al domingo de eliminación... ¡hay conexión y mucho chisme, pero también dolorosas jugadas al interior del reality show más popular de TV Azteca!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

Todo México imaginándose que le vuelven a decir a Eleazar N que hizo trampa otra vez y se vuelve loco, lo sacan por violento y la granja sigue sin su presencia

#LaGranjaVIP pic.twitter.com/V3ej8RpSvp — 🎃💜MF🕸️✨ (@mfer_al) October 17, 2025

Cómo votar en La Granja VIP: APP TV Azteca EN VIVO:

Escanea el código QR oficial. Escanéalo con la cámara de tu celular para descargar la app En Vivo.

Escanéalo con la cámara de tu celular para descargar la app En Vivo. Descarga e instala la aplicación. Una vez escaneado el código, sigue las instrucciones para completar la descarga. La app es gratuita y está disponible para Android y iOS.

Una vez escaneado el código, sigue las instrucciones para completar la descarga. La app es gratuita y está disponible para Android y iOS. Ingresa al apartado de La Granja VIP. Dentro de la aplicación, busca la sección dedicada al reality. Ahí podrás ver la lista completa de granjeros y sus perfiles.

Dentro de la aplicación, busca la sección dedicada al reality. Ahí podrás ver la lista completa de granjeros y sus perfiles. Usa tus 10 votos diarios. Cada día tendrás 10 votos disponibles para apoyar al participante que más te guste. Puedes repartirlos entre varios granjeros o darle los 10 a tu favorito.

Cada día tendrás 10 votos disponibles para apoyar al participante que más te guste. Puedes repartirlos entre varios granjeros o darle los 10 a tu favorito. Apoya todos los días. Recuerda entrar diario a la app para seguir votando. ¡Tu constancia puede ser la diferencia entre la eliminación y la victoria!

Acusan de trampa a Eleazar Gómez en la prueba de salvación 😱



Debido a que cuando lanzó las frutas, no tenía los dos pies sobre el círculo.



A ver qué dicen mañana @AdalRamones y @KristalSilva_#LaGranjaVIP @lagranjavipmx pic.twitter.com/BcYfuQzchU — Cultura Pop (@RCulturaPop) October 17, 2025

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca, así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

