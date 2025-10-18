¡Manola Díez deja bien claras sus prioridades en La Granja VIP! "¿Gala de qué? Primero los animales”

Manola Díez protagonizó otro de sus momentos explosivos en pleno establo de La Granja VIP : ¡la llamaron varias veces para que entrara a arreglarse, pero ella dejó claro que para ella era más importante atender a los animales que ponerse bonita para la Gala de Traición de este viernes!

¿Qué dijo Manola Díez de ponerse guapa para La Granja VIP?

La mañana de este viernes, el “Tío Pepe” le llamó la atención a los peones por no cumplir con sus horarios de trabajo , algo que caló muy hondo en Manola Díez y por eso en la tarde noche de este viernes, cuando le tocó dejar a las vacas listas con agua y comida.

Mientras transportaba algunos fardos de paja para el alimento de las vacas, Manola se puso en modo intenso porque no dejaban de llamar a los peones para que entraran a la casona: ¡el cambio de ropa y el maquillaje se volvieron necesarios para la Gala de este viernes, pero la actriz dejó en claro que para ella a La Granja VIP se va a trabajar y no a presumir looks!

"¿Gala de qué?, no estamos en una gala, estamos en un rancho, debemos estar adentro, ya sé, pero primero es lo primero, primero los animales”, consideró Manola mientras transportaba paja en una carretilla.

Díez no estuvo sola en estos últimos momentos de trabajo intenso: Alfredo Adame y Lola Cortés ya estaban alistando los últimos preparativos para dejar listas a las vacas y consideraron que, en efecto, los animales son más importantes que el arreglo personal.

“La vaca si no se ordeña se puede enfermar”, explicó Adame, mientras que Manola Díez resaltó que atenderlos es importante por una razón: “Sí, primero son ellos porque nos dan de comer”, recordó.

Manola Díez se convirtió en sólo unos días en una de las celebridades más polémicas de La Granja VIP por las discusiones que ya sostuvo con algunos de sus compañeros; sin embargo, también logró colocarse como una de las favoritas del fandom precisamente porque ella dice las cosas como son... ¡qué tal!

