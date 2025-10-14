Este perro es la sensación en redes sociales, pues está ayudando a salvar vidas en Tamaulipas: video

Es increíble la cantidad de historias que las redes sociales permiten a la gente conocer. Hoy los celulares no se convirtieron en un dispositivo que se vuelve en una pérdida de tiempo, sino en una posibilidad de grabar algo y llevarlo al conocimiento público. Por ello, este perro se convirtió en el favorito de todos al ser parte de los valientes que ayudaron a salvar vidas en las inundaciones de México durante los días recientes.

¿Por qué este perro fue el favorito de las redes sociales?

Distintos estados del país como Veracruz, San Luis o la propia Puebla se convirtieron en focos de complicaciones ante las fuertes lluvias que azotaron la zona en los últimos días. Sin embargo, esta pieza llega desde Tamaulipas. Allí se viralizó el video de este perro en Ciudad Madero, en las calles de la colonia Héroes de Nacozari.

Las imágenes muestran a una familia de varios integrantes trasladándose en las calles de la zona vía lancha. Las inundaciones provocaron que la única manera de moverse de forma ágil sea como si se tratara de algún río o laguna. Y allí, empujando con todas las fuerzas que tenía, se ve a ese lomito que ayudaba al hombre que desde el frente remaba para avanzar.

¿Cómo reaccionó la gente ante el video de este perro?

Evidentemente los comentarios no se hicieron esperar ante el viral suceso. Incluso la descripción del perfil de TikTok que compartió el video indicó que no todo eran cosas malas. Ante la complicada situación y la constante confirmación de víctimas mortales, este tipo de contenido es como un bálsamo en medio de la terrible tragedia que azota en zonas como Veracruz.

Estas calles sí terminaron bajo el agua, pero la situación se muestra algo llevadera, y más con momentos tan únicos como solo los animalitos pueden presentarlos. Pues justamente los usuarios destacaron que estos nunca decepcionan y muestran su amor en los momentos complicados.