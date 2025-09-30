Repartidor termina golpeado por lanzarle gas pimienta a un perro: video

Este video está dividiendo opiniones en las redes sociales, dado que algunos alegan que el repartidor se defendió ante un posible ataque de un perro. Mientras que otros alaban el golpe que el dueño del canino hizo en contra del hombre que lanzó el gas pimienta de forma totalmente irresponsable sin que estuviera realmente en riesgo.

Te puede interesar - ¿Por qué este perrito llora cuando escucha Bad Bunny?

Te puede interesar - Increíble momento donde perrito y mujer son rescatados de las corrientes del río.

¿Por qué el video muestra a un repartidor lanzando gas pimienta a un perro?

El video se percibe en completa normalidad de una entrega de paquete en lo que parece ser los Estados Unidos. El hombre se acerca con una caja a la puerta del domicilio, mientras que al mismo tiempo un perro pitbull se acerca de manera sigilosa para oler al sujeto. Sin embargo, cuando el perro se encuentra olfateando al repartidor, este le lanza gas pimienta.

Ante eso, el dueño del perro se acerca a increpar al hombre que llevaba un paquete. Lo confronta, ambos se “carean” y en un momento determinado, el defensor del animal golpea con una dura bofetada el rostro del repartidor. Siguen las discusiones por algún momento y la decisión del hombre golpeado es llevarse la caja de entrega pues fue violentado.

¿Cuál fue la reacción de los internautas ante este video de un repartidor golpeado?

En primera instancia la mayoría se muestra enfadada por la agresión ejercida sobre el pobre animalito que se acercó de manera amistosa. Ante eso, muchos indican que se ganó el golpe recibido. Sin embargo, otros tantos indican que el repartidor se sintió intimidado y tal vez de manera irresponsable, pero lanzó el gas para cuidarse de un animal que en ocasiones no es tan digno de fiar.

Un repartidor de Amazon rocía con gas pimienta al perro de la casa sin ningún motivo y el dueño le calza una linda bofetada.



Poco le han dado al 🤡 de Amazon. pic.twitter.com/CpDCrzlnQ2 — 𝗘𝗱𝗴𝗮𝗿 𝗕𝗮𝗿𝗿𝗶𝗹 🇪🇦 (@edgar___es) September 29, 2025

Por ello, el video está ganando viralidad en redes sociales como ‘X’, pues cuando un perrito es lastimado, siempre hay una reacción furibunda contra el agresor. No se sabe cómo terminó la historia, pero se espera que exista una recapitulación de los daños y sí hubo consecuencias ante la vista del animal, que recibió directamente en los ojos el gas pimienta.